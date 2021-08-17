قائد القيادة الوسطى الأمريكية: قلت لقادة طالبان إن أي هجوم علينا سيقابل بقوة ساحقة

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أكد قائد القيادة الوسطى الأمريكية، الجنرال فرانك ماكينزي، أنه «قمت بزيارة مطار كابول لتقييم الوضع على أرض الواقع وتعزيز الأمن هناك».

أوضح أن «توسيع نطاق العمليات في مطار كابول لضمان تعزيز عمليات إجلاء الأمريكيين والشركاء».

وأكد أن «مطار كابول آمن ومفتوح الآن للحركة الجوية المدنية، خلال لقائي بقادة طالبان في الدوحة الأحد الماضي حذرتهم من التدخل في عمليات الإجلاء».

وتابع: «قلت لقادة طالبان إن أي هجوم علينا سيقابل بقوة ساحقة، حماية المدنيين الأمريكيين وشركائنا أولويتي القصوى وسنتخذ جميع الإجراءات لضمان انسحاب آمن وفعال».