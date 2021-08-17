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قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021 .. مع السودان ونيجيريا

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قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021 .. مصر مع السودان ونيجيريا قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021 .. مع السودان ونيجيريا

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أجريت منذ قليل وقائع سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021 بدولة الكاميرون في حضور ممثلي 24 منتخباً.

وجاءت في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات غينيا بيساو والسودان إلى جانب المصنف نيجيريا.

قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021

المجموعة الأولى الكاميرون أثيوبيا الرأس الأخضر بوركينا فاسو
المجموعة الثانية السنغال زيمبابوي غينيا مالاوي
المجموعة الثالثة المغرب الجابون جزر القمر غانا
المجموعة الرابعة مصر غينيا بيساو السودان نيجيريا
المجموعة الخامسة كوت ديفوار سيراليون غينيا الإستوائية الجزائر
المجموعة السادسة تونس موريتانيا مالي جامبيا

وسيصعد أصحاب الصدارة والوصافة في المجموعات الـ6 إلى الدور الثاني رفقة أفضل 3 منتخبات أصحاب المركز الثالث ليكتمل دور الـ16.

وقام النجم التاريخي للكاميرون صامويل إيتو بسحب القرعة رفقة أسطورة الجزائر رابح ماجر ومهاجم غانا السابق أسامواه جيان والإيفوري الشهير ديديه دروجبا إلى جانب نجم نيجيريا السابق جاي أوكواشا.

المصرى اليوم

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