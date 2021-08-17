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أجريت منذ قليل وقائع سحب قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021 بدولة الكاميرون في حضور ممثلي 24 منتخباً.
وجاءت مصر في المجموعة الرابعة رفقة منتخبات غينيا بيساو والسودان إلى جانب المصنف نيجيريا.
قرعة كأس الأمم الأفريقية 2021
|المجموعة الأولى
|الكاميرون
|أثيوبيا
|الرأس الأخضر
|بوركينا فاسو
|المجموعة الثانية
|السنغال
|زيمبابوي
|غينيا
|مالاوي
|المجموعة الثالثة
|المغرب
|الجابون
|جزر القمر
|غانا
|المجموعة الرابعة
|مصر
|غينيا بيساو
|السودان
|نيجيريا
|المجموعة الخامسة
|كوت ديفوار
|سيراليون
|غينيا الإستوائية
|الجزائر
|المجموعة السادسة
|تونس
|موريتانيا
|مالي
|جامبيا
وسيصعد أصحاب الصدارة والوصافة في المجموعات الـ6 إلى الدور الثاني رفقة أفضل 3 منتخبات أصحاب المركز الثالث ليكتمل دور الـ16.
وقام النجم التاريخي للكاميرون صامويل إيتو بسحب القرعة رفقة أسطورة الجزائر رابح ماجر ومهاجم غانا السابق أسامواه جيان والإيفوري الشهير ديديه دروجبا إلى جانب نجم نيجيريا السابق جاي أوكواشا.