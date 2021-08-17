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وزير التعليم: «اللي جابوا أكثر من 70% في الثانوية هما اللي جابوا 95% قبل كده»

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وزير التعليم: «اللي جابوا أكثر من 70% في الثانوية هما اللي جابوا 95% قبل كده» وزير التعليم: «اللي جابوا أكثر من 70% في الثانوية هما اللي جابوا 95% قبل كده»

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن «الوزارة تسعى لأن يكون لدينا أجيالا جديدة أفضل منّا ولديهم القدرة على حمل راية والتقدم بها إلى الإمام بما يتماشى مع رؤية الجمهورية الجديدة».

أضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الدكتور معتز عبدالفتاح مقدم برنامج «تحت الشمس» عبر قناة «الشمس»: «التعليم حاليا نريد منه أن يكون لدينا دكتور ومحامي وإعلامي شاطرين بجد مش مجرد مهن وخلاص، إحنا كنا ظالمين أولادنا بإننا حطينهم في نظام قتل مهاراتهم».

تابع: «اللي جابوا أكثر من 70% السنة دي في الثانوية العامة، دول اللي كانوا في السنوات اللي فاتت بيجيبوا 95%، ولازم يثقوا في نفسهم جدا وأهاليهم تكون فخورة بيهم، دول اتعلموا بشكل مختلف تماما عن الأجيال السابقة».

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