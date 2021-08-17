محافظ الغربية في اتصاله بأوائل الثانوية العامة: فخور بكم وشرفتم المحافظة

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وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، التهنئة لأوائل الثانوية العامة على مستوى الجمهورية من أبناء محافظة الغربية، من خلال الاتصال الهاتفي، حيث هنأهم بتفوقهم وحصولهم على المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، متمنياً لهم دوام النجاح والتفوق في حياتهم العلمية والمهنية واستمرار هذا التفوق في حياتهم الجامعية.

وأعرب المحافظ خلال الاتصال عن فخره بأبنائه الطلاب، مؤكداً أنهم نموذج وقدوة لزملائهم الطلاب، كما هنأ المحافظ أهالي الطلبة الذين كان لهم الدور البارز في تحقيق هذا النجاح، مؤكداً على أنه سيتم الالتقاء بهم بديوان عام المحافظة لتكريمهم، داعياً المولى -عز وجل- دوام التوفيق لهم والازدهار للمحافظة.

ومن جانبهم أعرب الطلاب عن سعادتهم البالغة باتصال المحافظ، كما أكد أولياء الأمور أن هذا الاتصال يأتي تكليلاً لجهودهم المبذولة مع أبنائهم طوال العام.

يذكر أن الأستاذ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم قد اعتمد نتيجة الثانوية العامة وتم إعلان الأوائل اليوم لتحصل المحافظة على 5 مراكز على مستوى جمهورية مصر العربية وهم: الأول جمهوري علمي رياضة (عهد مصطفى الشرقاوي)، الثاني جمهوري علمي رياضة (محمود أيمن محمد كمال)، الثالث جمهوري مكرر علمي علوم (مايكل سمير صبحي توفيق)، الثالث جمهوري مكرر علمي علوم (سحر عبداللطيف رضا)، الأول جمهوري شعبة رياضيات (إبراهيم أحمد السيد سالم).