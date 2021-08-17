واشنطن تؤكد أن لا خطط لديها لنشر قوات في هايتي

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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان أن الولايات المتحدة ليس لديها أي خطط لنشر قوات عسكرية في هايتي بعد الزلزال الذي أودى بحياة 1400 شخص على الأقل هناك.

وقال سوليفان في إيجاز صحفي من البيت الأبيض إنه من السابق لأوانه قياس تأثير الزلزال على العملية السياسية في هايتي وإن المسؤولين الأمريكيين بصدد تقييم ذلك.

وأشار إلى أن التركيز الرئيسي الآن هو الحصول على فريق من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لمواجهة الكارثة، مبينا أن عناصر خفر السواحل الأمريكية والقيادة الجنوبية الأمريكية يقدمون الدعم اللوجستي للاستجابة لحالات الطوارئ.