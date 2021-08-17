تظلمات الثانوية العامة 2021 | طرق تقديم تظلم نتيجة الثانوية العامة وسداد الرسوم

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تظلمات الثانوية العامة 2021، وطرق تقديم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021، من العبارات الأكثر بحثًا على محرك البحث «جوجل»، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، اليوم الثلاثاء. وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، تفاصيل شكل التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021. وهو ما يستعرضه موقع «المصرى اليوم«، في التقرير التالى.

تظلمات الثانوية العامة 2021 | طرق تقديم التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021

كيف يتم تقديم تظلم نتيجة الثانوية العامة؟

عن تظلمات الثانوية العامة 2021، أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه من المقرر أن يتم التظلم بشكل الكترونى، من خلال: تطبيق طلب التظلم اونلاين، وسيتم فحصه من المتخصصين والرد عليه بنفس طريقة التقديم الإلكترونية، خاصة أن التصحيح تم في مقر واحد على مستوى الجمهورية بشكل مركزى، وليس في الكنترولات في مختلف المحافظات.

خطوات تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021

تظلمات الثانوية العامة 2021

وعن الخطوات الخاصة بتظلمات الثانوية العامة 2021، أو التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021،فهى كالتالى:

يبدأ تقديم تظلمات الثانوية العامة 2021 ، من الطلاب فور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.

، من الطلاب فور إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021. يستطيع الطالب تقديم التظلم إلكترونيا. وهو إجراء حديث يختلف عن كل عام سبق فيما يخص تظلمات الثانوية العامة.

توفر وزارة التربية والتعليم رابطًا أمام الطلاب خلال ساعات لتقديم تظلمات الثانوية العامة 2021، والتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021.

يدخل الطالب على الرابط ويبدأ في تقديم التظلم في المادة التي يريدها مع ذكر أسباب التظلم.

لن يتمكن الطالب من الإطلاع على ورقته الامتحانية أو إجابته.

التصحيح سيكون إلكترونى وهو ما يمنع الطالب من رؤيته لورقة الإجابة الخاصة به.

موعد تظلمات الثانوية العامة 2021

رسوم تظلمات الثانوية العامة 2021

تبدأ وزارة التربية والتعليم، تلقي طلبات تظلمات الثانوية العامة 2021، في اليوم التالي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021. يتقدم الطالب بطلب التظلم للاطلاع على أوراق إجابته في خلال 15 يوما، من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021. وعن رسوم تظلمات الثانوية العامة 2021، على نتيجة الثانوية العامة 2021، يقوم الطالب بسداد مبلغ 100 جنيه لكل مادة، وتذهب لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال البريد، وشركة فوري. ويتم تقديم طلبات الاطلاع في المادة، أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام، والمراقبة، المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة، فيما يخص تظلمات الثانوية العامة 2021، والتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021. ثم تقدم طلبات الاطلاع بالمقار المحددة لكل محافظة من محافظات الجمهورية، التي حددتها اللجنة، مرفقًا بها الإيصال الدال على سداد رسوم تظلمات الثانوية العامة 2021، بالإضافة إلى صورة ضوئية من إيصال السداد، الخاص بالتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2021.

ضوابط تظلمات الثانوية العامة 2021

تظلم نتيجة الثانوية العامة 2021

تظلمات الثانوية العامة 2021

من ضوابط تظلمات الثانوية العامة 2021، أن تكون بداية مواعيد الاطلاع من الساعة التاسعة صباحًا، بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة. ضرورة التزام الطالب بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له، من أجل الاطلاع، ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى. تقتصر عملية الاطلاع للطالب على صورة ضوئية من كراسة الامتحان وليس الكراسة الأصلية في إجراءات تظلمات الثانوية العامة 2021. يُشترط حضور الطالب بنفسه للاطلاع على صورة كراسة الامتحان، ضمن إجراءات وضوابط تظلمات الثانوية العامة 2021. كما شترط تدوين ملاحظاته بشأنها بخط يده في النموذج المعد لذلك عند الاطلاع على صورة كراسة الامتحان.

ضوابط الحصول على درجات تظلمات الثانوية العامة 2021

تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2021

تقوم وزارة التربية والتعليم بإخطار، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بنتيجة الطالب بعد تعديل درجات المادة ،أو المواد المتظلم فيها في تظلمات الثانوية العامة 2021، في خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدور قرار زيادة الدرجات.