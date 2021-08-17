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الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات التنموية لأفغانستان

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الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات التنموية لأفغانستان الاتحاد الأوروبي يعلق المساعدات التنموية لأفغانستان

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علق الاتحاد الأوروبي مدفوعات مساعدات التنمية لأفغانستان بعد سقوط كابول في يد حركة "طالبان"، وأعلن أنه سيدرس ما إذا كان سيعزز المساعدات الإنسانية للبلد المذكور.

وقال جوزيب بوريل مفوض السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي بعد اجتماع وزراء خارجية الاتحاد إنه "لا يمكن أن تكون هناك مدفوعات للمساعدة الإنمائية حتى يتضح الموقف" تجاه قادة "طالبان".

وشدد على أنه "يتعين على طالبان احترام قرارات مجلس الأمن وحقوق الإنسان، كي يتسنى لها الحصول على التمويل".

وأضاف: "المساعدات الإنسانية ستستمر، وربما ستزيد"، بالنظر إلى عدد الأفغان النازحين، والجفاف المستمر، وتأثير جائحة .

وكانت الاتحاد الذي يضم 27 دولة قد تعهد في بتقديم نحو 1.2 مليار يورو مساعدات تنموية لأفغانستان خلال الفترة من 2021 إلى 2024.

المصرى اليوم

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