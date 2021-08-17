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وزير التعليم العالي: 75 رغبة في تنسيق الجامعات 2021

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وزير التعليم العالي: 75 رغبة في تنسيق الجامعات 2021 وزير التعليم العالي: 75 رغبة في تنسيق الجامعات 2021

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قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي، إن نظام التعليم في الثانوية العامة يعد نقلة نوعية، لافتًا إلى أن تغيير نظام الثانوية العامة، يؤثر إيجابيًا على التعليم الجامعي.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن النظام الجديد للثانوية يمكن من وجود تقييم حقيقي للطلاب.

وأكد أن المرحلة الأولى للتنسيق اختلفت كثيرًا عما كانت عليه العام الماضي، ويشبه إلى حد ما ما كان عليه قبل نحو 20 عامًا، موضحًا أن الحد الأدنى لشعبة علمي علوم 88.4، وعلمي 80%، وأدبي 65.7 % .

وأوضح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي أن العالم يتجه صوب علوم البيانات، مؤكدًا أن بها كليات ذكاء اصطناعي ونانو تكنولوجي.

واستطرد وزير التعليم العالي نعود إلى نظام الامتحانات الذي يقيم الطالب على كل المستويات، لافتا إلى أن الامتحانات تعتمد على الفهم والإدراك.

ولفت الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي إلى أنه من المتوقع انخفاض القبول بالكليات بنسب تصل إلى 7 إلى 10 %،/ مقارنة عن العام الماضي.

وأشار إلى أن الطلاب الذي كانوا يحصلون على مجاميع مرتفعة في الثانوية العامة خلال الأعوام الماضية، غالبا ما كانوا لا يوفقون في الجامعة.

وأكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي أن هناك 200 منحة دراسية مجانية للدراسة في الجامعات الجديدة الأهلية والحكومية.

وأوضح لقناة صدى البلد، أن الطالب الذي يحصل على 50 % له مكان في الجامعات والمعاهد، لافتًا إلى أن هناك نحو 75 رغبة أمام كل طالب يمليها في التنسيق.

وأردف الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي، والبحث العلمي أن تنسيق المرحلة الأولى يبدأ يوم السبت المقبل، على أن تنتهي يوم الأربعاء المقبل، وتظهر النتيجة يوم 28 أغسطس.

وحذر في نهاية مداخلته مع قناة صدى البلد، من السماح لأي أحد بالإطلاع على الرقم السري الخاص بالتنسيق، لأنه يمكن التلاعب في الرغبات وتغييرها من خلال الرقم السري طوال فترة التنسيق من السبت وحتى الأربعاء المقبلين.

المصرى اليوم

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