استشاري: السمنة المفرطة قد تؤدي إلى تغيير المفاصل

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قال الدكتور كريم صبري، أستاذ جراحات السمنة والسكر بجامعة عين شمس، إن السمنة المفرطة قد تؤدي إلى الإصابة بالسكر سواء في السن الصغير أو الكبير، وقد تؤدي أيضًا لارتفاع ضغط الدم، وتدهن الكبد الذي قد يؤدي إلى تليف الكبد، الذي ينتهي ببعض الكوارث.

وتابع "صبري"، خلال حواره مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، ببرنامج "البيه والهانم"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن السمنة المفرطة تؤدي إلى مشاكل كبيرة في المفاصل قد تؤدي إلى تغيير المفصل، لافتًا إلى أن العلاج الأمثل لمشاكل المفاصل يكون من خلال خفض الوزن من خلال جراحات السمنة.

ولفت إلى أن تكميم المعدة من العمليات المنجزة في إنجاز الوزن، ولا تأخذ أكثر من ساعة، والخروج من المستشفى يكون بيوم واحد، وتجرى بالمنظار من خلال فتحات صغيرة لا تزيد عن 5 ملي.