الاهلى مباشر الان .. محاولة خطيرة من قفشة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تعادل الأهلي والإسماعيلي (1-1) في الدوري - صورة أرشيفية

الأهلي المصري يخوض لقاء هام ومرتقب الثلاثاء أمام طلائع الجيش ضمن منافسات الأسبوع 31 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز 2021، حيث يحاول الأهلي عدم خسارة أي نقاط جديدة في الدوري المصري الممتاز للحفاظ على حظوظه بحصد لقبه المفضل داخل المسابقات المحلية.

ينطق اللقاء بين الأهلي المصري حامل دوري الموسم المنصرم، وطلائع الجيش، عند الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي خاض مرانه الختامي عصر اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الدوري الممتاز، أمام فريق طلائع الجيش المقرر إقامتها مساء الثلاثاء على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة ٣١ في البطولة.

وقبل انطلاق مران الأهلي، عقد بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الخاصة بمباراة طلائع الجيش. كما عقد بيتسو موسيماني جلسة مع معاونيه على هامش المران، وبعد ذلك خاض الفريق فقرة تدريبات بدنية قبل تنفيذ الجزء الخططي في تدريبات الكرة. وأدى الأهلي مرانه اليوم بعد انتهاء الراحة التي حصل عليها أمس للتخلص من الإجهاد العضلي بسبب ضغط المباريات.

وشارك حسين الشحات لاعب الفريق في المران، بعد تأكيد الجهاز الطبي أمس جاهزية اللاعب عقب شكوى من آلام خفيفة في العضلة الأمامية. كما شارك بدر بانون في المران الجماعي بعد تعافيه من إصابته بفيروس كورونا وخضوعه لبرنامج تأهيلي لمدة ثلاثة أيام.

واكتفى محمود متولي لاعب الفريق بأداء جلسة في الجيم، بعد مشاركته في جزء من المران، وفقًا للبرنامج الخاص به نظرًا لوجود تورم خفيف في الفم بعد خلع ضرسه. ويتوجه الأهلي إلى السويس اليوم بعد أداء مرانه الختامي على ملعب التتش للدخول في معسكر، استعدادًا لمباراة طلائع الجيش.

ويخوض الأهلي خلال الأيام القليلة المقبلة، 4 مباريات في بطولة الدوري الممتاز، حيث يلتقي مع طلائع الجيش اليوم بالسويس، ثم يلتقي المصري في الإسكندرية يوم الجمعة المقبل ‏‏20 أغسطس ضمن منافسات الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.‏

محمد الشناوي وعلى لطفي وحمزة علاء ومحمود وحيد وأحمد رمضان بيكهام ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومروان محسن وأيمن أشرف وحسين الشحات وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وصلاح محسن وعلي معلول وأكرم توفيق ووالتر بواليا وطاهر محمد طاهر وجونيور أجايي ومحمد هاني وأحمد نبيل كوكا.

[image:3:center]