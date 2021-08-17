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وزير التعليم العالي يكشف آخر تطورات «كورونا» بالمستشفيات الجامعية

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وزير التعليم العالي يكشف آخر تطورات «كورونا» بالمستشفيات الجامعية وزير التعليم العالي يكشف آخر تطورات «كورونا» بالمستشفيات الجامعية

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كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي، آخر تطورات جائحة كورونا في المستشفيات الجامعية، قائلًا: «هناك زيادة طفيفة في إصابات كورونا خلال الأيام القليلة، ولكنها لم تشغل نسبة أسرة كبيرة في المستشفيات الجامعية».

ولفت «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، إلى أن المستشفيات الجامعية مستعدة لأي موجة جديدة خلال الفترة المقبلة، من خلال توفير كافة الأدوات اللازمة لهذا الأمر.

وشدد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، والحصول على التطعيم، لأن هذا من شأنه أن يقلل الإصابات، ويحد من خطورة الإصابة إذا حدثت.

المصرى اليوم

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