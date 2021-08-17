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تظلمات الثانوية العامة 2021 .. طرق سداد الرسوم عن طريق فوري وموعد ظهور النتيجة

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تظلمات الثانوية العامة 2021 .. طرق سداد الرسوم عن طريق فوري وموعد ظهور النتيجة تظلمات الثانوية العامة 2021 .. طرق سداد الرسوم عن طريق فوري وموعد ظهور النتيجة

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ويتقدم الطالب بطلب التظلم للاطلاع على أوراق إجابته في خلال 15 يوما، من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، على أن يتم ظهور النتجية في الموعد التي تحدده وزارة التربية والتعليم بقيادة الدكتور طارق شوقي، لمدة لاتزيد عن أسبوعين.

يسدد الطالب أو الطالبة 100 جنيه على كل مادة لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية من خلال البريد وشركة فوري. وتقدم طلبات الاطلاع في المادة أو المواد المطلوب الاطلاع عليها لمندوب لجنة النظام والمراقبة المتواجد بالمديريات التعليمية التي تتبع اللجنة.

التعليم : تظلمات الثانوية لمدة أسبوعين فقط .. و١٠٠ جنيه رسومًا للمادة وافق الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، على تعديل بعض ضوابط الاطلاع على أوراق إجابة الطلاب المتضررين من نتيجة الثانوية العامة.

تبدأ مواعيد الاطلاع من الساعة التاسعة صباحا بمقر لجنة النظام والمراقبة المختصة، يلتزم الطالب بالتواجد بمقر لجنة النظام والمراقبة في الموعد المحدد له للاطلاع ومن يتخلف عن الموعد المحدد له ليس من حقه التقدم بطلب للاطلاع مرة أخرى.

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المصرى اليوم

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