مقدونيا الشمالية تقبل 450 لاجئا أفغانيا يسعون للوصول إلى أمريكا

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قالت الحكومة اليوم الثلاثاء إن مقدونيا الشمالية ستستقبل مؤقتا بحلول نهاية الأسبوع 450 لاجئا أفغانيا فروا من بلادهم بعد سيطرة طالبان عليها ويسعون للحصول على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.

ومقدونيا الشمالية الثالثة من بين دول غرب البلقان بجانب ألبانيا وكوسوفو التي توافق على طلب من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لقبول لاجئين أفغان.

وقالت حكومة مقدونيا الشمالية في بيان إن اللاجئين الذين سيصلون إلى البلاد سيكونون عاملين وأفراد أسر عاملين «في بعثات إغاثة إنسانية وحفظ سلام، ونشطاء من منظمات حقوقية، وصحفيين، ومترجمين، وطلابا، وحاصلين على منح دراسية».

وأضاف البيان «من المتوقع وصول معظم الأربعمئة وخمسين مواطنا (أفغانيا) بحلول نهاية الأسبوع وفقا للظروف في مطار كابول».