الجيش الإسرائيلي يستهدف بـ 3 صواريخ ريف القنيطرة جنوبي سوريا

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شنّ الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، هجوما صاروخيا على موقع عسكري بمحافظة القنيطرة جنوب غربي سوريا.

وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا»، بأن الانفجارات سُمعت في الريف الشمالي في القنيطرة، وأن ثمة أنباء عن استهداف إسرائيلي بثلاثة صواريخ على موقع قرص النفل بريف القنيطرة، قبل أن تذكر «المعلومات الأولية التي تشير إلى عدوان إسرائيلي بالصواريخ غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي».

وفي سياق متصل، أفاد مصدر أمني سوري لوكالة «سبوتنيك» بأن «الجيش الإسرائيلي استهدف نقطة عسكرية في منطقة قرص النفل غرب بلدة حضر بريف القنيطرة الشمالي بـ3 صواريخ».

وبحسب المصدر فإن «الاعتداء الإسرائيلي تسبب بأضرار مادية دون وقوع إصابات في صفوف الجيش السوري».