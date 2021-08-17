أخبار عاجلة

المغربي سفيان رحيمي يتعاقد مع العين الاماراتي -
شاهد احتفالات جماهير ولاعبي والجهاز الفني للزمالك -
عاجل.. مد فترة التقدم لتنسيق المرحلة الأولى للقبول بالجامعات حتى مساء غد الخميس -
الزمالك: صرفنا النظر عن التعاقد مع هذا اللاعب..واقتربنا من التجديد لـ «بن شرقي» -
الجيزة: إزالة 27 بناء مخالف بـ7 أحياء ومدن -
هاني الناظر يكشف سبب ظهور بقع زرقاء على الجسم بعد الاستيقاظ -
محمد بن راشد آل مكتوم يبحث عن ثلاثة شباب لمكافأتهم.. ما القصة؟ (فيديو) -
الجيزة : غلق وتشميع ٧ مصانع بدون ترخيص وكلبشة سيارات مخالفة -
تحصين 500 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية في الإسكندريه -
استأنف جلسات محاكمة 11 شخصا بتهمة التنقيب الأثري غرب سمالوط في المنيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"إرادة التوحد" توقع اتفاقية شراكة مع أكاديمية نجران للفروسية

Print
"إرادة التوحد" توقع اتفاقية شراكة مع أكاديمية نجران للفروسية "إرادة التوحد" توقع اتفاقية شراكة مع أكاديمية نجران للفروسية
لتعزيز مهارات "التركيز" بركوب الخيل لدى ذوي اضطراب التوحد

وقعت جمعية إرادة التوحد اتفاقية شراكة مع أكاديمية نجران للفروسية بحضور مالك الأكاديمية إبراهيم بن علي أبو ساق، ومدير المركز الإعلامي ومسؤول الشراكات منصور سمران، وذلك بمقر الأكاديمية.

‏ وأكدت رئيس الجمعية غالية السويدي بأن هذه الشراكة تأتي امتداداً لما تقوم به الجمعية من خطوات حثيثة لما يعود بالنفع على ذوي اضطراب التوحد حيث تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال التدريب والتأهيل والترفيه بين الطرفين.

وأوضحت إيمان آل دويس عضو مجلس الإدارة وطالبة دراسات عليا توحد بأن تدريب ذوي اضطراب طيف التوحد على ركوب الخيل يعتبر من الطرق المهمة التي تساعد في تعزيز مهارات "التآزر الحركي البصري" ومهارات "التركيز والانتباه" لتنمية تواصلهم مع المحيط الخارجي جنباً إلى جنب مع بقية المهارات التي تُحسن من تطور الحالات.

ويعد العلاج بركوب الخيل أحد طرق العلاج العصرية التي يتبعها المختصون لتدريب وعلاج بعض حالات التوحد وغيرها الكثير، ولهذه الطريقة في العلاج العديد من الفوائد منها التدعيم بالثقة بالنفس وتنمية القدرات والمساعدة على التشافي من الإعاقة وفيها يقوم مدرب الفروسية بالإشراف على عملية ركوب الطفل المصاب على الخيل، فيما يعمل الأخصائي المسؤول عن علاج الطفل، على إعطاء التعليمات حول الوجهة المحددة.

فيما يسعى المدرب والأخصائي خلال هذه الجلسة، على تشجيع الطفل على التواصل مع الخيل، عبر التلفظ بكلمات أو القيام بحركات مثل الإمساك باللجام، والاعتناء بالخيل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التعاون الإسلامي" تُندد بمحاولة الحوثي استهداف "الخميس" بمفخخة مسيرة

"التعاون الإسلامي" تُندد بمحاولة الحوثي استهداف "الخميس" بمفخخة مسيرة

بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

بعد تراجع الأهلي.. سباق بين النصر والاتحاد للظفر بخدمات "أنسيلمو"

بعد تراجع الأهلي.. سباق بين النصر والاتحاد للظفر بخدمات "أنسيلمو"

"رويترز": "أرامكو" تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا

"رويترز": "أرامكو" تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا