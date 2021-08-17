برلمان ليبيا يقر مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد بالاقتراع المباشر

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وافق البرلمان الليبي اليوم الثلاثاء على مشروع قانون انتخاب رئيس البلاد بالاقتراع المباشر.

وأعلن عبدالله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب الليبي أن جلسة اليوم شهدت أيضا تعميم مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للعام 2021، المُعدل مرة أخرى من قبل الحكومة على أعضاء المجلس للمناقشة فيه.

وأوضح بليحق في بيان وصل «العين الإخبارية» نسخة منه، أن المجلس وافق على مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من قبل الشعب بعد استكمال مناقشة مواد القانون بشكل كامل.

وتابع أنه تقرر إحالة القانون للجنة التشريعية بالمجلس للصياغة النهائية لاعتماده كقاعدة تشريعية للانتخابات.

ويعد مجلس النواب هذا القانون ليكون قاعدة دستورية للانتخابات المقررة في 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل بعد فشل ملتقى الحوار في إقرار قاعدة دستورية مرارا.

ويؤكد المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب في تصريحات سابقة أن المجلس هو المجلس التشريعي الشرعي ومن حقه إصدار القوانين دون مراجعة أي جهة أخرى وأنه سيعد القاعدة الدستورية لإنجاح استحقاق ديسمبر.