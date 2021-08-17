واشنطن: أشرف غني لم يعد لاعبا فاعلا في أفغانستان

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الرئيس الأفغاني أشرف غني لم يعد لاعبًا فاعلًا في أفغانستان، وإن الرئيس جو بايدن لم يتحدث مع قادة العالم حول أفغانستان.

وفي إيجاز صحفي في البيت الأبيض، قال سوليفان: «كنا على علم باحتمال سيطرة طالبان على أفغانستان وكان ذلك في حساباتنا ونحن نعمل على ضمان منع أي تهديدات إرهابية تأتي من أفغانستان حاليا».

وأشار إلى «أننا أثبتنا أنه يمكننا التصدي للإرهاب دون وجود عسكري دائم في مكان محدد»، مبينا أن «ما تم الكشف عنه خلال الشهر الماضي أثبت بشكل حاسم أنه كان سيتطلب تواجدا كبيرا للقوات الأمريكية لوقف هجوم طالبان، وذلك كان سيتسبب في سقوط ضحايا».

وأضاف: «بايدن لم يرد إرسال قوات إضافية لأفغانستان لمنع مقتل مزيد من الجنود الأمريكيين وهو يركز على تحقيق أهداف الأمن القومي الأساسية للولايات المتحدة»، لافتًا إلى «أننا قمنا بتدريب ودعم القوات الأفغانية وجاء الوقت لانسحابنا ومسؤوليتهم حماية شعبهم».