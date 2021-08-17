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حمادة أنور: أخشى على من التغييرات الكبيرة في التشكيل

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حمادة أنور: أخشى على الزمالك من التغييرات الكبيرة في التشكيل حمادة أنور: أخشى على من التغييرات الكبيرة في التشكيل

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انتقد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي ، الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، بسبب التشكيل الذي سيخوض به مباراة وادي دجلة.

ويلتقي الزمالك مع وادي دجلة، مساء الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز :«أخشى على نادي الزمالك من هذا التغيير الكبير في تشكيل الفريق خلال مباراة وادي دجلة».

وأضاف :«في مثل تلك المباريات الهامة، لا أحبذ أن يحدث هذا التغيير الكبير في تشكيل الفريق»، مضيفًا :«من الممكن أن المدير الفني يرى أن لاعبي الزمالك يعانون من الإرهاق، ولكن كان من الممكن أن يكون التغيير في ثلاثة لاعبين على أقصى تقدير».

المصرى اليوم

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