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سمير كمونة: مواجهة الأهلي وطلائع الجيش صعبة

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سمير كمونة: مواجهة الأهلي وطلائع الجيش صعبة سمير كمونة: مواجهة الأهلي وطلائع الجيش صعبة

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يرى سمير كمونة، نجم الأهلي الأسبق، أن مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع طلائع الجيش، صعبة للغاية.

ويلتقي الأهلي مع طلائع الجيش، مساء اليوم الثلاثاء، على استاد الجيش بالسويس، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.

وقال سمير كمونة، في تصريحات لبرنامج « المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز، :«مباراة اليوم صعبة على النادي الأهلي، لأن المنافس يلعب بأعصاب هادئة، بعد ضمانه البقاء في مسابقة الدوري الممتاز».

وأضاف :«عبدالحميد بسيوني، المدير الفني لنادي طلائع الجيش، يجيد اللعب على الدفاع وغلق المفاتيح على النادي الأهلي، فضلًا عن امتلاكه خط هجوم قويًا، قادرًا على تشكيل خطورة كبيرة على مرمى طلائع الجيش».

المصرى اليوم

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