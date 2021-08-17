أخبار عاجلة

الزمالك: صرفنا النظر عن التعاقد مع هذا اللاعب..واقتربنا من التجديد لـ «بن شرقي» -
الجيزة: إزالة 27 بناء مخالف بـ7 أحياء ومدن -
هاني الناظر يكشف سبب ظهور بقع زرقاء على الجسم بعد الاستيقاظ -
محمد بن راشد آل مكتوم يبحث عن ثلاثة شباب لمكافأتهم.. ما القصة؟ (فيديو) -
الجيزة : غلق وتشميع ٧ مصانع بدون ترخيص وكلبشة سيارات مخالفة -
تحصين 500 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية في الإسكندريه -
استأنف جلسات محاكمة 11 شخصا بتهمة التنقيب الأثري غرب سمالوط في المنيا -
"التعاون الإسلامي" تُندد بمحاولة الحوثي استهداف "الخميس" بمفخخة مسيرة -
بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة -
مراسل آرتي يغطي تطورات الأوضاع في كابل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

الجزائر تجري محادثات مع لشراء أربع طائرات إطفاء

Print
الجزائر تجري محادثات مع روسيا لشراء أربع طائرات إطفاء الجزائر تجري محادثات مع لشراء أربع طائرات إطفاء

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء إن الجزائر بدأت محادثات مع لشراء أربع طائرات إطفاء من طراز بي.إي-200 بعدما أسفرت حرائق غابات مدمرة عن مقتل ما لا يقل عن 65 شخصا من بينهم 28 فردا في الجيش.

واندلعت حرائق غابات مطلع الأسبوع الماضي واجتاحت عشرات المناطق في عدد من المحافظات خاصة تيزي وزو شرقي الجزائر العاصمة.

وجرى احتواء معظم الحرائق لكن رجال الإطفاء وأفراد الجيش ما زالوا يحاولون إخماد النيران التي اندلعت في مناطق أخرى خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن السلطات اعتقلت 22 شخصا يُشتبه بأنهم يقفون وراء حرائق الغابات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الطائرات "ستعطي دعما قويا لجهود الدولة في مكافحة ومواجهة الحرائق بفعالية وسرعة".

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون في المجال العسكري

السعودية وروسيا توقعان اتفاقية للتعاون في المجال العسكري

بوتين: روسيا لن تزج بقواتها المسلحة في نزاع أفغانستان

بوتين: روسيا لن تزج بقواتها المسلحة في نزاع أفغانستان

روسيا تتهم واشنطن بفرض نازحين أفغان «طالبان» على دول آسيا الوسطى

روسيا تتهم واشنطن بفرض نازحين أفغان «طالبان» على دول آسيا الوسطى

«طالبان»: نفوذ روسيا قد يساعد في تسوية قضية بنجشير

«طالبان»: نفوذ روسيا قد يساعد في تسوية قضية بنجشير