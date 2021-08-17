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قالت وزارة الدفاع الجزائرية اليوم الثلاثاء إن الجزائر بدأت محادثات مع روسيا لشراء أربع طائرات إطفاء من طراز بي.إي-200 بعدما أسفرت حرائق غابات مدمرة عن مقتل ما لا يقل عن 65 شخصا من بينهم 28 فردا في الجيش.

واندلعت حرائق غابات مطلع الأسبوع الماضي واجتاحت عشرات المناطق في عدد من المحافظات خاصة تيزي وزو شرقي الجزائر العاصمة.

وجرى احتواء معظم الحرائق لكن رجال الإطفاء وأفراد الجيش ما زالوا يحاولون إخماد النيران التي اندلعت في مناطق أخرى خلال الساعات القليلة الماضية.

وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إن السلطات اعتقلت 22 شخصا يُشتبه بأنهم يقفون وراء حرائق الغابات.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن الطائرات "ستعطي دعما قويا لجهود الدولة في مكافحة ومواجهة الحرائق بفعالية وسرعة".