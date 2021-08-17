تنسيق الثانوية العامة 2021.. المواعيد والحد الأدنى وشرائح المرحلة الأولي (تفاصيل)

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بعد ساعات من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، كشفت الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الاولي من الثانوية العامة علمي علوم، لبدء في تنسيق الجامعات لسنة 2021.

وقال وزير التعليم العالي أن 88.4% هو الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى للشعبة علمي علوم 2021، التي تنطلق يوم السبت المقبل 21 أغسطس الجاري 2021.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه سيتم إتاحة موقع رسمي للتنسيق الإلكتروني للطلاب الثانوية العامة بداية من السبت 21 أغسطس المقبل، أوضحت أنه أنَّه سيتم تحديد شرائح لمجاميع طلاب الثانوية العامة.

طلاب يسجلون فى معامل التنسيق بالجامعات «صورة أرشيفية» - صورة أرشيفية

وأضافت الوزارة انه سيتم الحصر بشكل كامل وشامل لكل المجاميع بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لتحديد شرائح المرحلة الأولي مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الجميع كل الإجراءات الاحترازية للوقاية انتشار فيروس كورونا خلال أعمال التنسيق في مختلف الجامعات الحكومية.

وأشارت وزارة التربية والتعليم والبحث العلمي أن موقع التنسيق الإلكتروني ستبدأ في استقبال رغبات طلاب الثانوية العامة 2021 من بداية من مساء يوم الجمعة 20 أغسطس المقبل في البث التجريبي في تسجيل رغبات طلاب الثانوية العامة 2021.

الرابط الرسمي نتيجة الثانوية العامة 2021 .. برقم الحلوس