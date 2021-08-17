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أكد حمادة أنور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن جمهور النادي الأبيض متعطش للفوز ببطولة الدوري هذا الموسم.

وقال حمادة أنور، في تصريحات لبرنامج «ستاد المصري اليوم» الذي تُقدمه الكاتبة الصحفية ياسمين عبدالعزيز :«جمهور الزمالك متعطش للفوز ببطولة الدوري هذا الموسم، لأنه لم يحصل عليها منذ عام 2015».

وأضاف :«الزمالك لديه جيل قوي للغاية وهم من أفضل اللاعبين في مصر، لذلك الجمهور منتظر منهم الكثير»، مضيفًا :«الزمالك حصل على بطولات خلال السنوات الماضية، ولكن الجمهور ينتظر الفوز بالبطولات الكبيرة مثل الدوري ودوري أبطال إفريقيا».

ويلتقي الزمالك مع وادي دجلة، مساء الثلاثاء، على استاد الدفاع الجوي بالتجمع الخامس، ضمن مباريات الجولة الـ31 من مسابقة الدوري الممتاز.