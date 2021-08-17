★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تنطلق بعد قليل مباراة الزمالك ضد وادي دجلة في إطار مباريات الجولة 31 من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويوفر «المصري اليوم» لزواره وعشاق الكرة المصرية خدمة متابعة أحداث اللثاء لحظة بلحظة مع تحديث مستمر للنتيجة ونقل اخر الاخبار داخل الملعب وخارجه.

ويسعى الزمالك إلى تحقيق الفوز وقنص الثلاث نقاط لمواصلة صدارة جدول الترتيب والحفاظ على فارق النقطتين مع المنافس النادي الأهلي فيما يامل وادي دجلة إلى مغادرة منطقة القاع والتحرك إلى الأمام بفضل نقاط مباراة اليوم.

في انتظار بداية المباراة.