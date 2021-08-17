«حزب الله»: استيراد المحروقات من إيران يحل مشكلة النفط والكهرباء وسعر صرف الليرة في لبنان

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النائب عن «حزب الله» في البرلمان اللبناني حسن فضل الله أن «استيراد النفط من إيران يحل مشكلة النفط والكهرباء وسعر صرف الليرة في البلاد».

وفي كلمة خلال مجلس عاشورائي في حارة صيدا، قال فضل الله: «خلال الأسابيع الماضية، زاد التردي في القطاعات الخدمية، كهرباء ومياه ومشتقات نفطية»، مشيرا إلى أن «الحزب لا يصف الواقع فقط بل يقدم الحلول».

وأضاف أن «من يتحمل المسؤولية عما وصلنا إليه هو الذي لم يقبل معنا أو عارض أو لم يسهل تلك المبادرة التاريخية التي أتينا بها لاستيراد المشتقات النفطية من إيران بالعملة اللبنانية، الأمر الذي كان سيحل مشكلة كل اللبنانيين، ومشكلة النفط والكهرباء وسعر الصرف».

وتابع: «نحن قدمنا حلا عمليا، لكن ماذا نفعل في لبنان لمن يستعد أن يموت ولا يأخذ الدواء الإيراني؟».