رئيس التشيك: أمريكا فقدت هيبة الزعيم العالمي وحلف «الناتو» يثير الشكوك

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قال رئيس جمهورية التشيك، ميلوش زيمان، اليوم الثلاثاء، إن الولايات المتحدة فقدت هيبة الزعيم العالمي بانسحابها من أفغانستان، وأن هناك شكوكا حول مغزى وجود الناتو.

وقال زيمان، في مقابلة مع الصحيفة الإلكترونية «بارلامنتني ليستي»: «في رأيي، بمغادرة الأمريكيين لأفغانستان، فقدوا هيبة الزعيم العالمي، وحلف شمال الأطلسي نفسه يثير الشكوك الآن حول وجوده».

ووفقا له، من الضروري أن ندرك، أنه إذا زاد الإنفاق الدفاعي، فيجب توقع شيئا ما استجابة لذلك، وفي هذه الحالة، على وجه التحديد الحماية من الإرهاب الدولي.

وأضاف الرئيس التشيكي «لكن إذا فشل الناتو، فإن ذلك يجب أن يؤدي إلى إعادة تقييم إنفاقنا العسكري وتركيز الاهتمام على الدفاع الوطني».

وبحسب زيمان، كانت الأنشطة في أفغانستان هي الفرصة الوحيدة لحلف شمال الأطلسي للقيام بأعمال قتالية.

وكما يعتقد زيمان، فإن عدم الثقة في الناتو من جانب الدول الأعضاء في الحلف بعد الأحداث الجارية في أفغانستان سيزداد، لأنهم سيعتقدون: ىإذا فشلنا في أفغانستان، فهل هناك أي ضمان، بأننا لن نفشل في حالة وجود أي موقف حرج آخر.