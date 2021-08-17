السيناريست محمد عز: «لو مفيش ثقة في شريك الحياة ما تتجوزش»

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لاقتراحات اماكن الخروج

قال السيناريست محمد عز، إنه هناك بعض البنات يتقربن منه للحصول على دور معين في بعض الأعمال، معقبًا: «دا بيحصل، بس بتلاقي الباب مقفول من أول لحظة، وتفشل هذه المحاولات».

وتابع «عز»، خلال حواره مع الإعلاميين بدرية طلبة وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، أنه عندما يتعرض لمشكلة ما يصمت كثيرًا ولا يتحدث مع أحد، ولكن زوجته تكون حريصة على معرفة المشكلة، والعمل على حلها، حرصا منها على إنجاح الحياة الزوجية.

وأشار إلى أن الزوج قد يخون زوجته لبعض الأسباب، وعلاج هذا الأمر يكون من خلال تجنب هذه الأسباب منذ اول لحظة في اختيار شريك الحياة، معقبًا: «لو مفيش ثقة في شريك الحياة ما تتجوزوش».