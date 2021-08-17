أخبار عاجلة

الزمالك: صرفنا النظر عن التعاقد مع هذا اللاعب..واقتربنا من التجديد لـ «بن شرقي» -
الجيزة: إزالة 27 بناء مخالف بـ7 أحياء ومدن -
هاني الناظر يكشف سبب ظهور بقع زرقاء على الجسم بعد الاستيقاظ -
محمد بن راشد آل مكتوم يبحث عن ثلاثة شباب لمكافأتهم.. ما القصة؟ (فيديو) -
الجيزة : غلق وتشميع ٧ مصانع بدون ترخيص وكلبشة سيارات مخالفة -
تحصين 500 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية في الإسكندريه -
استأنف جلسات محاكمة 11 شخصا بتهمة التنقيب الأثري غرب سمالوط في المنيا -
"التعاون الإسلامي" تُندد بمحاولة الحوثي استهداف "الخميس" بمفخخة مسيرة -
بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة -
مراسل آرتي يغطي تطورات الأوضاع في كابل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

ابن حثلين" يعتمد مسابقة جديدة للإبل الساحلية في مهرجان الملك عبدالعزيز

Print
ابن حثلين" يعتمد مسابقة جديدة للإبل الساحلية في مهرجان الملك عبدالعزيز ابن حثلين" يعتمد مسابقة جديدة للإبل الساحلية في مهرجان الملك عبدالعزيز
للوصول إلى أكبر قدرٍ من التنوع والشمولية بين جميع الملاك

ابن حثلين

أعلن رئيس نادي الإبل فهد بن فلاح بن حثلين عن اعتماد مسابقة جديدة للإبل الساحلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته السادسة.

وتفصيلاً، قال "ابن حثلين" في تغريدة عبر حسابه في تويتر :"‏للوصول إلى أكبر قدرٍ من التنوع والشمولية بين جميع ملاك الإبل فقد اعتمدنا مسابقة جديدة للإبل الساحلية في ‎#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل6".
وأوضح أن المسابقة الجديدة تشمل فئة الجمل (20)، فئة الفردي ( دق) و (جل) بواقع 5 مراكز لكل فئة.

وقال عضو مجلس إدارة نادي الإبل فوزان الماضي معلقًا على المسابقة الجديدة: "‏‎بشرى جديدة للشيخ فهد بن حثلين يزفها لملاك الإبل الساحلية ليكون ‎#مهرجان_الملك_عبدالعزيز_للإبل تظاهرة عالمية تشمل جميع ألوان وأصناف الإبل، ليفرح معها جميع أطياف المجتمع، وليتراقص الساحل الغربي على رمال الصياهد ودام عزك يا وطني"

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التعاون الإسلامي" تُندد بمحاولة الحوثي استهداف "الخميس" بمفخخة مسيرة

"التعاون الإسلامي" تُندد بمحاولة الحوثي استهداف "الخميس" بمفخخة مسيرة

بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

بعد تراجع الأهلي.. سباق بين النصر والاتحاد للظفر بخدمات "أنسيلمو"

بعد تراجع الأهلي.. سباق بين النصر والاتحاد للظفر بخدمات "أنسيلمو"

"رويترز": "أرامكو" تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا

"رويترز": "أرامكو" تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا