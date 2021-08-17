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أخصائي ينصح مصابي كورونا بالحركة وممارسة تمارين التنفس العميقة أثناء العزل

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أخصائي ينصح مصابي كورونا بالحركة وممارسة تمارين التنفس العميقة أثناء العزل أخصائي ينصح مصابي كورونا بالحركة وممارسة تمارين التنفس العميقة أثناء العزل
أكد أن ذلك يساعد على تجنب المضاعفات التنفسية مستقبلًا بعد الشفاء من المرض

أخصائي ينصح مصابي كورونا بالحركة وممارسة تمارين التنفس العميقة أثناء العزل

نصح أخصائي العلاج الطبيعي وتأهيل أمراض القلب والرئتين خالد الشهراني، المرضى المصابين بفيروس كورونا، بضرورة الحركة في أماكن إقامتهم بالعزل، سواء في المستشفى أو البيت، مع أهمية ممارسة تمارين التنفس العميقة لمساعدتهم على تجنب المضاعفات التنفسية مستقبلًا بعد الشفاء من المرض.

وتفصيلًا: أكد الشهراني لبرنامج صباح أهمية ودور العلاج الطبيعي للمتعافين من كوفيد - 19، مشيرًا إلى أن دورهم كأخصائيين يتمثل في تحسين وظائف الرئة من خلال تقليل المضاعفات التنفسية المصاحبة للفيروس؛ مثل ضيق التنفس وإفرازات الشعب الهوائية، وذلك أثناء وبعد الإصابة.

ولفت إلى أن مرضى كوفيد المنومين في المستشفى يعانون من ضعف عام في العضلات والآلام في المفاصل بسبب عدم الحركة وضيق وصعوبة التنفس، فيوضع لهم برنامج علاج طبيعي وتأهيلي خاص مع بعض تمارين التنفس والوضعيات المناسبة له، وكذلك معالجة نقص السعة التنفسية.

وأشار إلى أنه يتم إجراء اختبارات تنفسية من خلال المشي لمدة 6 دقائق ومراقبة الأعراض التنفسية والعلامات الحيوية قبل وأثناء وبعد الاختبار، كقياس نبضات القلب ونسبة الأكسجين في الدم والضغط، وعلى ضوئها يوضع للمريض برنامج تأهيلي من 4-6 أسابيع يتضمن تمارين تحمّل وتقوية لعضلات الصدر والجسم بشكل عام.

وبيّن الأخصائي الشهراني أن الصعوبات التنفسية للمتعافين من كورونا تختلف من حالة لأخرى، مشيرًا إلى أن بعض المصابين من كبار السن ويعانون من أمراض مزمنة تغلبوا على هذه المضاعفات والمشاكل الصحية بعد شفائهم، عكس مصابين أصغر سنًّا منهم احتاجوا لأجهزة التنفس الصناعي والتنويم لفترة أكثر من أسبوعين.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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