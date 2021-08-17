أخبار عاجلة

الزمالك: صرفنا النظر عن التعاقد مع هذا اللاعب..واقتربنا من التجديد لـ «بن شرقي» -
الجيزة: إزالة 27 بناء مخالف بـ7 أحياء ومدن -
هاني الناظر يكشف سبب ظهور بقع زرقاء على الجسم بعد الاستيقاظ -
محمد بن راشد آل مكتوم يبحث عن ثلاثة شباب لمكافأتهم.. ما القصة؟ (فيديو) -
الجيزة : غلق وتشميع ٧ مصانع بدون ترخيص وكلبشة سيارات مخالفة -
تحصين 500 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية في الإسكندريه -
استأنف جلسات محاكمة 11 شخصا بتهمة التنقيب الأثري غرب سمالوط في المنيا -
"التعاون الإسلامي" تُندد بمحاولة الحوثي استهداف "الخميس" بمفخخة مسيرة -
بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة -
مراسل آرتي يغطي تطورات الأوضاع في كابل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الطاقة الذرية" تحذر: إيران سرعت تخصيب اليورانيوم لنسبة قريبة من تصنيع سلاح نووي

Print
"الطاقة الذرية" تحذر: إيران سرعت تخصيب اليورانيوم لنسبة قريبة من تصنيع سلاح نووي "الطاقة الذرية" تحذر: إيران سرعت تخصيب اليورانيوم لنسبة قريبة من تصنيع سلاح نووي
أشارت إلى استخدام طهران 317 جهاز طرد مركزي

حذرت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الثلاثاء)، من أن إيران عجلت تخصيب اليورانيوم لديها إلى نسبة قريبة من تلك اللازمة لصنع السلاح النووي.

وبيّنت "الطاقة الذرية" أن إيران لجأت من أجل هذا الغرض إلى مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة يخصب أحدهما اليورانيوم إلى درجة نقاوة 60 في المائة، وفقًا لـ"رويترز".

وأضافت أن إيران كانت تستخدم مجموعة مؤلفة من 164 جهاز طرد مركزي "آي آر-6" للتخصيب لما يصل إلى 60 في المائة في مفاعل فوق الأرض في نطنز.

وأوضحت الوكالة أنها تحققت من أن إيران تستخدم الآن هذه المجموعة، ومجموعة أخرى مكونة من 153 جهازًا من طراز "آي آر-4" للغرض نفسه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التعاون الإسلامي" تُندد بمحاولة الحوثي استهداف "الخميس" بمفخخة مسيرة

"التعاون الإسلامي" تُندد بمحاولة الحوثي استهداف "الخميس" بمفخخة مسيرة

بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

بعد تراجع الأهلي.. سباق بين النصر والاتحاد للظفر بخدمات "أنسيلمو"

بعد تراجع الأهلي.. سباق بين النصر والاتحاد للظفر بخدمات "أنسيلمو"

"رويترز": "أرامكو" تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا

"رويترز": "أرامكو" تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا