أخبار عاجلة

الزمالك: صرفنا النظر عن التعاقد مع هذا اللاعب..واقتربنا من التجديد لـ «بن شرقي» -
الجيزة: إزالة 27 بناء مخالف بـ7 أحياء ومدن -
هاني الناظر يكشف سبب ظهور بقع زرقاء على الجسم بعد الاستيقاظ -
محمد بن راشد آل مكتوم يبحث عن ثلاثة شباب لمكافأتهم.. ما القصة؟ (فيديو) -
الجيزة : غلق وتشميع ٧ مصانع بدون ترخيص وكلبشة سيارات مخالفة -
تحصين 500 ألف رأس ماشية ضد الأمراض الوبائية في الإسكندريه -
استأنف جلسات محاكمة 11 شخصا بتهمة التنقيب الأثري غرب سمالوط في المنيا -
"التعاون الإسلامي" تُندد بمحاولة الحوثي استهداف "الخميس" بمفخخة مسيرة -
بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة -
مراسل آرتي يغطي تطورات الأوضاع في كابل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

هل تصدق؟ .."طالبان" تتعهد بوقف إنتاج المخدرات في أفغانستان

Print
هل تصدق؟ .."طالبان" تتعهد بوقف إنتاج المخدرات في أفغانستان هل تصدق؟ .."طالبان" تتعهد بوقف إنتاج المخدرات في أفغانستان
"مجاهد" لفت إلى الحاجة إلى مساعدة العالم لزراعة المحاصيل

هل تصدق؟ ..

تعهدت حركة طالبان اليوم (الثلاثاء)، بوقف إنتاج المخدرات في أفغانستان، على الرغم من أنها اعتمدت عليها في تمويل حكمها للبلاد خلال تسعينات القرن الماضي.

وقال الناطق الرسمي باسم حركة "طالبان" ذبيح الله مجاهد، في مؤتمر صحفي: "إن أفغانستان ستتوقف عن إنتاج المخدرات بكل أنواعها ابتداءً من اليوم".

وأضاف "مجاهد": "لن تنتج أفغانستان أي أنواع من المخدرات، ولن يكون ممكنًا لأحد أن يشارك في تنظيم تهريب المخدرات، وابتداءً من هذه اللحظة ستكون أفغانستان دولة خالية من المخدرات".

ولفت إلى أن البلاد ستحتاج إلى مساعدة دول العالم، كي تكون لدى المزارعين المحليين إمكانية لإنتاج محاصيل أخرى بدلاً عن زراعة الخشخاش.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"التعاون الإسلامي" تُندد بمحاولة الحوثي استهداف "الخميس" بمفخخة مسيرة

"التعاون الإسلامي" تُندد بمحاولة الحوثي استهداف "الخميس" بمفخخة مسيرة

بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

بعد تراجع الأهلي.. سباق بين النصر والاتحاد للظفر بخدمات "أنسيلمو"

بعد تراجع الأهلي.. سباق بين النصر والاتحاد للظفر بخدمات "أنسيلمو"

"رويترز": "أرامكو" تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا

"رويترز": "أرامكو" تنضم إلى عملية بلاتس لتسعير النفط في آسيا