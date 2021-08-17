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"الأمن البيئي" يوقف 21 مخالفًا لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات رعي

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"الأمن البيئي" يوقف 21 مخالفًا لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات رعي "الأمن البيئي" يوقف 21 مخالفًا لنظام البيئة ارتكبوا مخالفات رعي

أوقفت القوات الخاصة للأمن البيئي (21) مخالفًا لنظام البيئة، منهم (8) مواطنين و(13) مقيمًا، من الجنسيات السودانية والهندية والباكستانية، ارتكبوا مخالفات رعي (561) رأسًا من الإبل و(1590) رأسًا من الأغنام في أماكن يُمنع فيها الرعي في عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي، الرائد رائد المالكي، أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية كافة بحق المخالفين من الجهات المعنية، حاثًّا الجميع على الإبلاغ عن أية حالات تمثل اعتداء على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتَي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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