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محافظ السويس يهنئ الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة

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محافظ السويس يهنئ الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة محافظ السويس يهنئ الرابع على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة

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قدم اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس من خلال اتصال تليفوني التهنئة للطالب أحمد كمال سيد، لتفوقه وحصوله على المركز الرابع على الثانوية العامة قسم علمي على مستوي الجمهورية .

وفي الاتصال أعرب المحافظ على سعادته البالغة لحصول ابن من أبناء السويس الباسلة على هذا المركز المتقدم، مؤكدا انه فخر لجميع ابناء السويس، ومتمنيا له كل التوفيق في حياته المستقبلية ومطالبه بمزيد من التفوق في الحياة الجامعية ورفع اسم محافظة السويس دائما خفاقا في جميع المحافل العلمية والتعليمية.

يذكر أن أحمد كمال حصل على مجموع 400 درجة من 410 درجة بنسبة 97.5 ن وهو أحد طلاب مدرسة هيئة قناة السويس ببورتوفيق .

صقر يهنئ ابن السويس الرابع الثانوية العامة تليفونيا
صقر يهنئ ابن السويس الرابع الثانوية العامة تليفونيا

المصرى اليوم

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