محافظ الإسكندرية:226 طلب للحصول على ترخيص «جمعيتي» في جميع أحياء المحافظة

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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، إن جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة تعمل على قدم وساق لتوفير فرص عمل للشباب وتدعم جميع المبادرات الفعالة التي تعمل على تدعيم المشروعات الشبابية، كما ثمن المحافظ على مشروع جمعيتي الذي أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية لما يقوم به من توفير فرص عمل للشباب هذا بالإضافة إلى توفير كافة الاحتياجات الاساسية للمواطنين في المناطق الأشد احتياجا .

وأوضح أن هناك 217 محل تمويني تابع لمشروع جمعيتي يديره شباب تتراوح أعمارهم من (21 وحتى 45) سنة يعمل بالفعل على مستوى أحياء المحافظة، وتقوم مديرية التموين بالمحافظة حاليا بفحص 226 طلب مقدم للحصول على ترخيص لاستكمال مشروع جمعيتي في جميع احياء الاسكندرية وذلك لتخفيف الضغط على محال البقالة التموينية وزيادة المنافذ التموينية لتوفير أكبر قدر ممكن من السلع الأساسية للمواطنين.

من جانبه قال محمد سعد وكيل وزارة التموين بالاسكندرية، إن هناك اشتراطات يجب توافرها حتى يتمكن أي شاب من التقديم في مشروع جمعيتي أولها أن يتراوح عمر المتقدم من (21 وحتى 45) سنة، أن يمتلك المتقدم محل تمليك أو إيجار (بحد أدني ايجار 5 سنوات)، وأن تكون مساحة المحل بحد أدنى 30 متر، وأن يكون أقرب بقالة تموينية في المنطقة المراد إنشاء مشروع جمعيتي فيها على بعد 500 متر، لافتا إلى أنه يتم عمل معاينة لجميع الطلبات المقدمة على أرض الواقع والتحقق من نسبة البطاقات التموينية المتواجدة في المنطقة المراد إنشاء مقر لمشروع جمعيتي عليها للتاكد من أن المقر المقرر إنشاؤه مفيد بالنسبة للمنطقة أم لا.

على الصعيد ذاته؛ قال «سعد» إن مديرية التموين بدأت باستقبال المتقدمين لمشروع جمعيتي بالمرحلة الرابعة، وذلك لفحص الأوراق والمستندات، واختيار الشباب الذي تنطبق عليه شروط الاشتراك في المشروع، تمهيدا لإجراء المعاينات اعتبارا من الغد الأحد القادم الموافق 15/8/2021، ولمدة أسبوعين حتي 31/8/2021.

يذكر أن مشروع جمعيتي الذي أطلقته وزارة التموين والتجارة الداخلية منذ عام 2016، يهدف إلى زيادة فرص العمل والحد من البطالة من خلال اتاحة الفرصة امام الشباب ممن تتوفر فيهم الشروط للتقديم للحصول على تصريح بإقامة مقر لمشروع جمعيتي والذي يعتبر شكل مصغر للمجمعات الاستهلاكية، كما يهدف المشروع إلى زيادة شبكة التوزيع أو المنافذ الثابتة التابعة لوزارة التموين، بالاضافة إلى اتاحة السلع التموينية والحرة لكل المواطنين.

محافظ الاسكندرية: 217 محلاً تموينياً تابعاً لمشروع جمعيتي يديره شباب تعمل في نطاق أحياء المحافظة (صور)

محافظ الاسكندرية: 217 محلاً تموينياً تابعاً لمشروع جمعيتي يديره شباب تعمل في نطاق أحياء المحافظة (صور)

محافظ الاسكندرية: 217 محلاً تموينياً تابعاً لمشروع جمعيتي يديره شباب تعمل في نطاق أحياء المحافظة (صور)