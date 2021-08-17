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الفنانة مروة عيد: نجاح الحياة الزوجية مرتبط بعدم تدخل الأهل

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الفنانة مروة عيد: نجاح الحياة الزوجية مرتبط بعدم تدخل الأهل الفنانة مروة عيد: نجاح الحياة الزوجية مرتبط بعدم تدخل الأهل

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قالت الفنانة مروة عيد، إنها تعمل على حل المشاكل التي تحدث بينها وبين زوجها السيناريست محمد عز من خلال الجلوس معه والحديث حول هذه المشكلة والعمل على حلها، حتى لا تتطور المشكلة لشيء أكبر.

وأضافت «عيد»، خلال حوارها مع الإعلاميين بدرية طلب وهند رضا وعامر طاهر، ببرنامج «الستات عايزة إيه»، المذاع على فضائية «mix»، أن نجاح الحياة الزوجية يكون من خلال عدم دخول أطراف في أي مشكلة زوجية، معقبة: «لو في مشكلة لازم الأهل ما يعرفوش حاجة، لأن تدخل الأهل يؤدي إلى زيادة المشاكل، لو الزوجين مش عارفين يحلوا المشاكل الزوجية، بلاش منها الجوازة».

وأشارت إلى أن أول هدية قدمها زوجها السيناريست محمد عز لها كانت عبارة عن دبلة فضة، لافتة إلى أنها ما زالت تحتفظ بهذه الهدية حتى الآن.

المصرى اليوم

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