تنسيق الثانوية العامة 2021 .. موعد بدء تنسيق الكليات وخطوات التقديم في الجامعات

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أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن عدد رغبات مرحلة تنسيق الجامعات 2021، للطلاب الناجحين من الثانوية العامة 2021 تبلغ 75 رغبة، مشيرة إلى أن الطالب يستطيع أن يملأها بالكامل أو عددًا منها.

وأعلن الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق المرحلة الأولى للطلاب الناجحين من الثانوية العامة 2021، بتنسيق الجامعات 2021، السبت المقبل ولمدة 5 أيام، على أن تعلن النتيجة 28 أغسطس الجاري، ويسجل الطلاب رغبات القبول بالكليات والمعاهد عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ومعامل الحاسب الآلي بالجامعات.

وتبدأ المرحلة الأولى للطلاب الناجحين من الثانوية العامة 2021، بتنسيق الجامعات 2021، السبت المقبل ولمدة 5 أيام عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق ومعامل الحساب الآلي بالجامعات، بحد أدنى لطلاب شعبة علمي علوم 88.4% و80% لشعبة علمى رياضة و65.7% للشعبة الأدبية.

وتوقع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، النزول بالحد الأدنى للقبول بالكليات بتنسيق الجامعات 2021، لطلاب الثانوية العامة 2021، ما بين 7 لـ 10% هذا العام بخلاف العام السابق، الذي شهد ارتفاعا في الحد الأدنى وشرائح المجاميع لطلاب الثانوية العامة.

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الحد الأدنى لـ تنسيق المرحلة الاولي للثانوية العامة 2021 علمي علوم، وذلك في إطار الاستعداد لتنسيق الجامعات 2021، وكشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنَّ 88.4% هو الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الأولى 2021 للشعبة علمي علوم، موضحاً أنَّه سينطلق يوم السبت المقبل الموافق 21 أغسطس الجاري 2021، لافتًا إلى أنَّه سيتمّ إتاحة موقع التنسيق الإلكتروني للطلاب بدءًا من السبت المقبل 2021.

الحد الأدنى لتنسيق المرحلة الاولي للثانوية العامة 2021 علمي علوم، أوضح وزير التعليم العالي أنّه تم تحديده وفقا لشرائح مجاميع طلاب الثانوية العامة 2021، وذلك بعد الحصر الكامل والشامل لمجاميع الثانوية العامة 2021.

أكد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، أن انطلاق المرحلة الأولى للتنسيق سيكون السبت المقبل، ونهاية المرحلة الأولى للتنسيق يوم 25 أغسطس و28 أغسطس إعلان نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق.

يعلن طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الثلاثاء 17-8-2021 نتيجة الثانوية العامة 2021 بحضور الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

ويعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تنسيق 2021 وموعد إعلان تنسيق المرحلة الأولى من مرحلة الثانوية العامة 2021 الثلاثاء حسب التوقيت المحدد الذي ستحدده الوزارة

وسجل 143 ألف طالب وطالبة بأعمال تنسيق اختبارات القدرات من طلاب الثانوية العامة. من ناحية أخرى بدأت مكاتب التنسيق الاثنين فى قبول أوراق الطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية والأجنبية. وتواصل وزارة التعليم العالى، صرف وقبول أوراق الطلاب الحاصلين علي الشهادات المعادلة العربية والأجنبية حتي يوم الثلاثاء الموافق 31-8-2021 بالمكتب الرئيسي للتنسيق بالقاهرة وفرع الإسكندرية وأسيوط .