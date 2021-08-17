رئيس حقوق الإنسان الأرمن يتعهد بإرسال انتهاكات أذربيجان إلى المنظمات الدولية

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قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان في أرمينيا، أرمان تاتويان، إنه سيرسل ما وصفه بانتهاكات أذربيجان إلى المنظمات الدولية، مشيرا إلى أن السلطات الأذربيجانية تتصرف بشكل غير قانوني في انتهاك صارخ للأعراف الدولية وتتحمل مسؤولية قتل الجنديين الأرمنيين في يراسخ وكيغاركونيك.

وأشار تاتوتيان إلى أن القوات الأذربيجانية موجودة منذ 9 نوفمبر 2020 في الأراضي المملوكة قانوناً لسكان أرمينيا أو جزء من الملكية الجماعية بناءً على الوثائق القانونية وحقوق الملكية، لكنها يطلقون النار بانتظام في اتجاه القرى مما يشكل تهديداً حقيقياً لحياة المدنيين وصحتهم ويلحق أضراراً بممتلكات الناس ومواشيهم.

وتابع: «هناك إطلاق نار استفزازي والذي يتوقف فقط بسبب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها القوات المسلحة الأرمينية وهذا يعني أن القوات المسلحة الأرمينية تحمي حقوق السكان وحياتهم وسلامهم، علاوة على ذلك تعلن السلطات الأذربيجانية رسمياً أن هجماتها المسلحة وتهديداتها بالحرب تهدف إلى ممارسة تأثير محظور دولياً على عمليات تحديد الحدود وترسيمها».

وكانت قد اندلعت اشتباكات بين أذربيجان وأرميينا بسبب النزاع على إقليم ناجورنو كارباخ في 27 سبتمبر الماضي وتوقفت في 10 نوفمبر بناء على اتفاق روسي بنشر 1960 جنديا من قوات حفظ السلام.