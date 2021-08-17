طالبان تحذر القوات الأمريكية في حال لم تنسحب في الموعد المقرر

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حذرت حركة طالبان القوات الأميركية في حال لم تكمل الانسحاب من أفغانستان بحلول التاريخ الذي أعلنته في الحادي عشر من سبتمبر المقبل، لافتة إلى أنها «غير مهتمة بمهاجمة القوات الأميركية حتى ذلك الحين».

جاء ذلك خلال تغريدة للمتحدث باسم الحركة، ذبيح الله مجاهد، عبر موقع التدوينات القصيرة «تويتر».

وتابع المتحدث باسم الحركة بالقول إنه سيعقد مؤتمراً صحفياً اليوم الثلاثاء في مركزٍ إعلاميٍّ في العاصمة كابول، كانت الحكومة الأفغانية تستخدمه فيما سبق.

وأضافت الحركة بأنَّها «ليست مهتمةً بمهاجمة القوات الأميركية التي ستبقى في البلاد حتى ذلك التاريخ»، وهو الموعد الذي حدَّدته الولايات المتحدة كموعد نهائي لسحب كامل قواتها من البلد الذي احتلته قبل 20 عاماً.

وأكّدت «طالبان» أنَّها «لن تسمح لتنظيم القاعدة أو أي منظمة إرهابية أخرى بالعمل في أفغانستان».

واستكملت حركة «طالبان» سيطرتها على أنحاء أفغانستان، ورسختها بدخولها العاصمة كابول، حيث أمرت الحركة قواتها، أول أمس الأحد، بدخول أحياء العاصمة، كما قامت بإصدار عفوٍ عامٍّ عن كل موظفي الدولة.