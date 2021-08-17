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واشنطن: طالبان لا علاقة لها بداعش.. وكنا على علم باحتمال سيطرتهم على أفغانستان

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واشنطن: طالبان لا علاقة لها بداعش.. وكنا على علم باحتمال سيطرتهم على أفغانستان واشنطن: طالبان لا علاقة لها بداعش.. وكنا على علم باحتمال سيطرتهم على أفغانستان

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قال مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، إنه «نعمل على ضمان منع أي تهديدات إرهابية تأتي من أفغانستان حاليا«.

وأضاف في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن «تم تأمين المجال الجوي في أفغانستان واستئناف الحركة الجوية وإجلاء المتعاونين، ولقد أثبتنا أنه يمكننا التصدي للإرهاب دون وجود عسكري دائم في مكان محدد».

وأردف: «بايدن لم يرد ارسال قوات إضافية لأفغانستان لمنع مقتل مزيد من الجنود الأمريكيين، ونحن ملتزمون بإنجاز عملية الإجلاء من أفغانستان».

وتابع: «الرئيس بايدن يركز على تحقيق أهداف الأمن القومي الأساسية للولايات المتحدة، وقمنا بتدريب ودعم القوات الأفغانية وجاء الوقت لانسحابنا ومسؤوليتهم حماية شعبهم».

وأكد أنه «كنا على علم باحتمال سيطرة طالبان على أفغانستان وكان ذلك في حساباتنا، وطالبان تعهدت بتأمين سلامة وصول المدنيين إلى مطار كابل».

وشدد على أنه "المؤكد لدينا أن طالبان لا علاقة لها بتنظيم الدولة وعلى الحركة مواصلة إثبات ذلك، على حركة طالبان مواصلة إثبات هويتها أمام المجتمع الدولي".

المصرى اليوم

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