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محافظ كفر الشيخ يهنيء أائل الجمهورية بالمحافظة

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محافظ كفر الشيخ يهنيء أائل الجمهورية بالمحافظة محافظ كفر الشيخ يهنيء أائل الجمهورية بالمحافظة

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هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم الثلاثاء، أوائل الثانوية العامة للعام الدراسي ( ٢٠٢٠- ٢٠٢١ ) على مستوى الجمهورية، وهما الطالبة آيه محمد على سليمان، بمدرسة الشهيد هشام بركات، الثالث مكرر على مستوى الجمهورية، بمجموع 402 درجة، الشعبة العلمية علوم، والطالب احمد حسام محمد عطية، مدرسة فوه للبنين، الرابع مكرر على مستوى الجمهورية بمجموع 400درحة، الشعبة العلمية ، موجهاً لهم التحية لتشريفهما المحافظة، متمنياً لهما مزيد من التوفيق والنجاح.

وعبر محافظ كفرالشيخ، عن سعادته لتفوقهما وحصولهما على المراكز الأولي ضمن أوائل الثانوية العامة، وتميزهما وحصولهما على مركزين على مستوى الجمهورية.

المصرى اليوم

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