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بينهم فهمي والصايغ ومنى زكي .. تعرف على درجات 10 فنانين في الثانوية العامة

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مع ظهور نتيجة العامة العامة اليوم الثلاثاء، والتي أعلن عنها وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي، أصبحت لا توجد عائلة مصرية لا تهتم بشأن النتيجة والتي تعتبر فاصلة في أجيال كاملة، محددة رغبات الطلاب في الكليات والجامعات التي يدخلها.

وعلى مستوى الفن المصري فهناك عدد كبير من النجوم استطاعوا أن يحققوا مجموع كبير أثناء دراستهم الثانوية العامة وأعلنوا عنها بعدما أصبحوا نجومًا .

وبمناسبة إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم ترصد «المصري اليوم» أعلى النتائج للفنانين الحاصلين على الثانوية العامة.

1- الفنان أسر ياسين حصل على مجموع 100% بالثانوية العامة، وهذا كان شرط والده للالتحاق بالجامعة الأمريكية.

الفنان آسر ياسين في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة - صورة أرشيفية

2- كريم فهمي حصل على مجموع وصل إلى 100 % بالمستوى الرفيع ودخل كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة.

الفنان كريم فهمي ضيف برنامج معكم منى الشاذلي الخميس القادم - صورة أرشيفية

3- الفنانة سهر الصايغ حصلت على مجموع 99 % وتخرجت من كلية طب الأسنان، بجامعة القاهرة.

صورة جديدة نشرتها الفنانة سهر الصايغ خلال قضاء إجازتها - صورة أرشيفية

4- الفنان أحمد فهمي حصل على نتيجة 99.8 % والتحق بكلية السياسة والاقتصاد، بعد تحويله من كلية الهندسة.

صورة جديدة نشرها الفنان أحمد فهمي - صورة أرشيفية

5- منى زكي حصلت على مجموع 95% بالثانوية العامة والتحقت بكلية الإعلام قسم العلاقات العامة بجامعة القاهرة

الفنانة منى زكى - صورة أرشيفية

6- نجلاء بدر رفض والدها دخول معهد التمثيل بعد حصولها على مجموع 92%، والتحقت بكلية الإعلام

نشرت الفنانة نجلاء بدر صورة جديدة وعلقت عليها:« Eyes can speak what words can't ????» - صورة أرشيفية

المطرب محمد محسن حصل على نتيجة 94.5% والتحق بكلية الهندسة جامعة القاهرة

جلسة تصوير جديدة للمطرب محمد محسن - صورة أرشيفية

8- شيكو 93.5% دخل كلية الهندسة

صورة نشرها الفنانة شيكو من مسلسل «اللعبة» وعلق ساخرا «اوسم تخين ولا اتخن وسيم؟ أنا احترت اوي» - صورة أرشيفية

9- هشام ماجد 93.5 % دخل كلية الهندسة

سيلفي جديد للفنان هشام ماجد

10- ميس حمدان حصلت على مجموع 92.8%

أحدث جلسة تصوير للفنانة ميس حمدان - صورة أرشيفية

المصرى اليوم

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