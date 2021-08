بينهم فهمي والصايغ ومنى زكي .. تعرف على درجات 10 فنانين في الثانوية العامة

مع ظهور نتيجة العامة العامة اليوم الثلاثاء، والتي أعلن عنها وزير التربية والتعليم في مؤتمر صحفي، أصبحت لا توجد عائلة مصرية لا تهتم بشأن النتيجة والتي تعتبر فاصلة في أجيال كاملة، محددة رغبات الطلاب في الكليات والجامعات التي يدخلها.

وعلى مستوى الفن المصري فهناك عدد كبير من النجوم استطاعوا أن يحققوا مجموع كبير أثناء دراستهم الثانوية العامة وأعلنوا عنها بعدما أصبحوا نجومًا .

وبمناسبة إعلان نتيجة الثانوية العامة اليوم ترصد «المصري اليوم» أعلى النتائج للفنانين الحاصلين على الثانوية العامة.

1- الفنان أسر ياسين حصل على مجموع 100% بالثانوية العامة، وهذا كان شرط والده للالتحاق بالجامعة الأمريكية.

2- كريم فهمي حصل على مجموع وصل إلى 100 % بالمستوى الرفيع ودخل كلية طب الأسنان بجامعة القاهرة.

3- الفنانة سهر الصايغ حصلت على مجموع 99 % وتخرجت من كلية طب الأسنان، بجامعة القاهرة.

4- الفنان أحمد فهمي حصل على نتيجة 99.8 % والتحق بكلية السياسة والاقتصاد، بعد تحويله من كلية الهندسة.

5- منى زكي حصلت على مجموع 95% بالثانوية العامة والتحقت بكلية الإعلام قسم العلاقات العامة بجامعة القاهرة

6- نجلاء بدر رفض والدها دخول معهد التمثيل بعد حصولها على مجموع 92%، والتحقت بكلية الإعلام

