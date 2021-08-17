قبل إعلان النتيجة بساعات.. وفاة طالب بالثانوية في الشرقية

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توفي طالب بالثانوية العامة متأثرا بإصابته بصعق كهربائي، قبل موعد إعلان النتيجة بساعات قليلة، اليوم الثلاثاء، بإحدى القرى التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بوفاة «السيد. أ. ال» ١٨ عاما، طالب بالصف الثالث الثانوي، إثر إصابته بماس كهربائي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي صرحت بالدفن.

وشيع أهالي القرية جثمان الشاب الراحل، في مشهد جنائزي مهيب وسط حالة من الحزن الشديد، وأكد الأهالي أن الشاب الفقيد كان يتسم بالطيبة وحسن الخلق داعين الله له بالرحمة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.