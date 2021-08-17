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تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل)

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تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل) تعرف على اختصاصات مجلس إدارة صندوق الوقف الخيري (تفاصيل)

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حدّد قانون صندوق الوقف الخيرى الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، قواعد تشكيل مجلس إدارة الصندوق، وحدد القانون اختصاصات مجلس الإدارة.

و نصت المادة الرابعة من القانون على ان «مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المسئولة عن إدارة شئونه، ويباشر المجلس اختصاصاته على النحو الذي يحقق أهدافه وله أن يتخذ ما يراه مناسباً من قرارات لتحقيق الأغراض التي أنشئ من أجلها الصندوق وله على الأخص:

1- وضع السياسة العامة لإدارة أموال الصندوق واستثمارها لتحقيق أعلى عائد ممكن على الأسس الشرعية والاقتصادية السليمة.

2- وضع الهيكل التنظيمي والإدارى للصندوق.

3- إصدار اللوائح والقرارات الداخلية للصندوق في المسائل المالية والإدارية والفنية التي يسير عليها، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية .

4- الموافقة على مشروع الموازنة والحساب الختامى.

5- النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي واتخاذ ما يراه بشأنها.

6- النظر في كل ما يرى رئيس المجلس أو نائبه عرضه من المسائل التي تتعلق بنشاط الصندوق.

7- اتخاذ ما يراه المجلس مناسبًا من قرارات لتحقيق أهداف الصندوق وأغراضه).

المصرى اليوم

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