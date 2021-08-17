أخبار عاجلة

استأنف جلسات محاكمة 11 شخصا بتهمة التنقيب الأثري غرب سمالوط في المنيا -
"التعاون الإسلامي" تُندد بمحاولة الحوثي استهداف "الخميس" بمفخخة مسيرة -
بلاغ بحثٍ وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة -
مراسل آرتي يغطي تطورات الأوضاع في كابل -
الأمن الروسي يعتقل العشرات من عناصر تنظيم إرهابي بينهم قيادات لديها علاقة بمسلحين في سوريا -
مصر تتقدم 43 مركزًا في مؤشر القواعد التنظيمية للمحافظ الإلكترونية للمحمول -
«الزلاط»: اعتماد عقود 44 مصنعا جديدا بمناطق المطور الصناعي في السادات والعاشر وأكتوبر -
«عطية»: نقابة المحامين ركن من أركان الدولة وتقوم بمهام كبيرة لإقامة العدل -
وزير البترول يشهد توقيع عقد تأسيس شركة الميثانول والبتروكيماويات -
الملا: تكليفات رئاسية بزيادة خدمات تحويل وتموين السيارات بالغاز الطبيعي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % ()

Print
«التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % (فيديو) «التعليم العالي» تكشف تفاصيل تنسيق الجامعات 2021 .. سينخفض من 6 إلى 10 % ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه هناك حاجة لتغير ثقافة المجتمع المصري والرأي العام.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشهادة المصرية بات لها قيمتها وكل الطلاب لهم أماكن في الجامعات والمعاهد.

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه تم إعداد برامج جديدة في الكليات تلبي احتياجات سوق العمل.

وناشد الطلاب التمهل قبل التنسيق، وعليهم مطالعة مواقع الكليات المختلفة ومعرفة البرامج الجديدة التي ربما لم يسمعوا عنها من قبل.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن كل القطاعات أو التخصصات سوف ينخفض تنسيق القبول بها من 6 إلى 10 % .

وأشار إلى أن بعض التخصصات أو الكليات قد يزيد فارق القبول بها –انخفاضًا- عن 10 % مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن هذا يحدده ويؤكده حتى اللحظة الأخيرة رغبات الطلاب.

ولفت الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن تنسيق الجامعات الخاصة سوف يقل حتمًا عن العام الماضي.

وأكد على أن تنسيق العام الحالي لا ينطبق على الطلاب الذين التحقوا بالجامعات العام الماضي، حيث إنه هذه درجات العام الحالي حصل عليها الطلاب في ظروف خاصة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محمد بن راشد آل مكتوم يبحث عن ثلاثة شباب لمكافأتهم.. ما القصة؟ (فيديو)

محمد بن راشد آل مكتوم يبحث عن ثلاثة شباب لمكافأتهم.. ما القصة؟ (فيديو)

بالفيديو.. شاهد ما حدث حين اقتحمت أفعى مستشفى بالعراق

بالفيديو.. شاهد ما حدث حين اقتحمت أفعى مستشفى بالعراق

للمرة الأولى مع خطيبته.. محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بخطوبته وعيد ميلاده (فيديو)

للمرة الأولى مع خطيبته.. محمد محمود عبدالعزيز يحتفل بخطوبته وعيد ميلاده (فيديو)

تصرف مفاجئ من نجل محمود عبد العزيز مع خطيبته : «خلينا نلعب لعبة الخواجة» (فيديو

تصرف مفاجئ من نجل محمود عبد العزيز مع خطيبته : «خلينا نلعب لعبة الخواجة» (فيديو