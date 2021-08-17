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قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إنه هناك حاجة لتغير ثقافة المجتمع المصري والرأي العام.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الشهادة المصرية بات لها قيمتها وكل الطلاب لهم أماكن في الجامعات والمعاهد.

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أنه تم إعداد برامج جديدة في الكليات تلبي احتياجات سوق العمل.

وناشد الطلاب التمهل قبل التنسيق، وعليهم مطالعة مواقع الكليات المختلفة ومعرفة البرامج الجديدة التي ربما لم يسمعوا عنها من قبل.

وأكد الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، أن كل القطاعات أو التخصصات سوف ينخفض تنسيق القبول بها من 6 إلى 10 % .

وأشار إلى أن بعض التخصصات أو الكليات قد يزيد فارق القبول بها –انخفاضًا- عن 10 % مقارنة بالعام الماضي، موضحًا أن هذا يحدده ويؤكده حتى اللحظة الأخيرة رغبات الطلاب.

ولفت الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي، إلى أن تنسيق الجامعات الخاصة سوف يقل حتمًا عن العام الماضي.

وأكد على أن تنسيق العام الحالي لا ينطبق على الطلاب الذين التحقوا بالجامعات العام الماضي، حيث إنه هذه درجات العام الحالي حصل عليها الطلاب في ظروف خاصة.