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والتر بواليا يقود هجوم الأهلى أمام طلائع الجيش بالدورى

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والتر بواليا يقود هجوم الأهلى أمام طلائع الجيش بالدورى والتر بواليا يقود هجوم الأهلى أمام طلائع الجيش بالدورى

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أعلن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تشكيل الفريق لخوض لمباراة طلائع الجيش على استاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة ٣١ لبطولة الدوري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم- أيمن أشرف- أكرم توفيق- على معلول.

خط الوسط: أليو ديانج- حمدي فتحي- محمد مجدي أفشة – محمود كهربا- حسين الشحات.

خط الهجوم: والتر بواليا.

ويجلس على دكة البدلاء:-
على لطفي- محمود وحيد- مروان محسن- محمد هاني- رامي ربيعة – أحمد رمضان بيكهام- طاهر محمد طاهر- صلاح محسن- جونيور أجايي.

ويتبقى للأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري حيث يلتقي مع طلائع الجيش اليوم ويلعب أمام المصري في الإسكندرية يوم الجمعة ‏‏20 أغسطس في الإسبوع ال32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان
وكانت حافلة الفريق قد، وصلت إلى الجيش بالسويس استعدادًا لمباراة طلائع الجيش وحرص الجهاز الفني على معاينة الملعب والاطمئنان على كافة الترتيبات قبل انطلاق عملية الإحماء.
ويتبقى للأهلي 4 مباريات في بطولة الدوري، حيث يلتقي مع طلائع الجيش اليوم، ويلعب أمام المصري في الإسكندرية يوم الجمعة ‏‏20 أغسطس في الأسبوع الـ32، فيما يختتم مبارياته بمواجهتي الجونة وأسوان.

ويسعى الأهلي إلى مواصلة الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز، وتحقيق الفوز على الطلائع، وحصد نقاط المباراة الثلاث، والمضي قُدماً في رحلة الدفاع عن لقب البطولة للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه.

ويدخل الأهلي مباراة طلائع الجيش وفي رصيده 68 نقطة جمعها على مدى 30 جولة، بعدما حقق الفوز في 20 مباراة على حساب كل من: « المقاصة- غزل المحلة- الاتحاد- سيراميكا- الإنتاج الحربي- المقاولون- طلائع الجيش- الإسماعيلي- - إنبي- المصري- الاتحاد- سموحة- المقاولون- مصر المقاصة- الإنتاج الحربي- أسوان- وادي دجلة- سيراميكا- إنبي».

وتعادل في 8 مواجهات أمام «وادي دجلة- البنك الأهلي- بيراميدز- الجونة- الزمالك- بيراميدز- البنك الأهلي- الإسماعيلي»، والخسارة في مواجهتين أمام سموحة وغزل المحلة.
فيما يخوض طلائع الجيش مباراة اليوم في المركز الثامن برصيد 38 نقطة جمعها من 30 مباراة، بعدما حقق الفوز في 10 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر في 12 مباراة.

المصرى اليوم

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