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جورجينا: أشعر بالخجل أثناء التدرب مع رونالدو .. (صور وتفاصيل)

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قالت الإيطالية جورجينا رودريجيز إنها كانت تشعر بالخجل أثناء خوض التدريبات الرياضية رفقة صديقها البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق يوفنتوس.

وأضافت صاحبة الـ27 عاما «في البداية كان الأمر صعبًا للغاية، كان لدي شعور بالخجل من التدريب مع كريستيانو رونالدو، تخيل أن تتدرب مع رونالدو في مكان واحد»، وذلك بحسب ما نقلت صحيفة بليد الألمانية.

وواصلت جورجينا «إنه بلا شك يقوم بالتدريب أكثر وأفضل مني، لا يوجد مقارنات أو تشابه، إنه رياضي محترف، رونالدو يهزمني عندما يتعلق الأمر باللياقة البدنية، وهو ما اضطرني إلى التراجع في وقت لاحق».

وتحدثت عن شغف كريستيانو رونالدو بالتدرب في المنزل قائلة «إنه بالإضافة إلى التدريب مع فريقه يوفنتوس، يتدرب كثيرًا في المنزل صباحًا وبعد الظهر لأنه يمتلك شغفًا بكرة القدم والرغبة في الاستمرار».

وأشادت جورجينا رودريجيز بقدرة صديقها صاحب الـ36 عاما على تعليمها الأسلوب الجيد في ممارسة الرياضة واختتمت «الآن أحب ممارسة الرياضة معه».

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