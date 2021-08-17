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الاتحاد الأوروبي: سنجري محادثات مع طالبان حتى لو لم نعترف بهم

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الاتحاد الأوروبي: سنجري محادثات مع طالبان حتى لو لم نعترف بهم الاتحاد الأوروبي: سنجري محادثات مع طالبان حتى لو لم نعترف بهم

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قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء إن الاتحاد سيضطر للتعامل مع طالبان من أجل تقديم الدعم للشعب الأفغاني، حتى لو لم يعترف بهم كحكام شرعيين للبلاد.

وقال بوريل في مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي «لم أقل إننا سنعترف بطالبان.. لم أقل سوى أننا مضطرون للتحدث معهم من أجل كل شيء.. حتى ولو لمحاولة حماية النساء والفتيات.. علينا التواصل معهم ولو لهذا السبب».

وأضاف «سنضع شروطنا لمواصلة الدعم وسنستغل نفوذنا... من أجل احترام حقوق الإنسان. إنني على علم وأنا أقول هذا، أنه يبدو مجرد أسلوب تفكير مفرط في التفاؤل. لكننا سنستغل كل نفوذنا».

وقال إنه يجب مواصلة المساعدات الإنسانية بل وزيادتها، لكنه أكد أن المساعدات لن تذهب إلا للحكومة الأفغانية بعد استيفاء شروطها.

المصرى اليوم

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