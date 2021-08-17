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شرطة الجوف: ضبط 3 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

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شرطة الجوف: ضبط 3 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا شرطة الجوف: ضبط 3 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا
إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج

شرطة الجوف: ضبط 3 أشخاص خالفوا تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا

صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الجوف، العقيد يزيد النومس، بأنه بالتنسيق مع اللجنة التنفيذية لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية تمكنت الجهات الأمنية من ضبط (3) أشخاص بالمنطقة لمخالفتهم تعليمات العزل والحجر الصحي بعد ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى مخالفي تعليمات الحجر الصحي المؤسسي للقادمين من الخارج؛ وهو ما يعد مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا، واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية تمهيدًا لاستكمال تطبيق العقوبات بحقهم من قِبل الجهة المختصة.

ونصت الأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا على معاقبة مَن يخالف تعليمات العزل أو الحجر الصحي بغرامة تصل إلى (200) ألف ريال، أو السجن مدة لا تزيد على سنتين، أو بهما معًا.

وفي حال تكرار المخالفة تُضاعَف العقوبة الموقَّعة في المرة السابقة، وفي حال كانت المخالفة المذكورة صدرت على أحد من الأفراد غير السعوديين تتم معاقبته بالإبعاد عن ، ومنع دخوله نهائيًّا بعد تنفيذ العقوبة المتخذة في حقه.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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