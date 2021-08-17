قرعة كاس الامم الافريقية 2022 بث مباشر الآن لحظة بلحظة

قرعة كاس الامم الافريقية 2022، تنطلق عند الساعة الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ويقدم المصري اليوم، خدمة بث مباشر لقرعة كاس الامم الافريقية 2022

تُجرى اليوم الثلاثاء بالعاصمة الكاميرونية ياوندي وقائع سحب قرعة كأس أمم أفريقيا 2021، بحضور ممثلي 24 منتخباً. وتنطلق فعاليات القرعة في تمام الساعة الثامنة بتوقيت مصر من مساء اليوم الثلاثاء.

وتنقل قناة بي ان سبورتس الاخبارية «المفتوحة» قرعة كأس أمم أفريقيا على الهواء مباشرةً، كذلك يقوم حساب الاتحاد الأفريقي «كاف» عبر فيسبوك وتويتر بنقلها من خلالها بث مباشر. وجاء منتخب مصر في التصنيف الثاني من بين المستويات الأربعة للمنتخبات المشاركة في كأس أمم أفريقيا 2021.