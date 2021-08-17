﻿ بمحيط دور رعاية الأيتام.. ضبط 22 متهم بتهمة ترويج المخدرات بالجيزة

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شنت وزارة الداخلية حملة أمنية ضد مروجى ومتعاطى المواد المخدرة، وتمكنت من ضبط 22 متهم بتهمة ترويج المخدرات بمحيط دور رعاية الأيتام بالجيزة.

وأكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع مديرية أمن الجيزة قيام بعض العناصر الإجرامية من المقيمين بإحدى دور رعاية الأيتام بالإتجار فى المواد المخدرة ، مُتخذين محيط دور رعاية الأيتام بأكتوبر والعجوزة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة ، أمكن ضبط 22 عنصر إجرامى لـ13 منهم معلومات جنائية ، وبحوزتهم 2 بندقية خرطوش و2 طبنجة و11 فرد محلى وكمية من مخدر الهيروين وزنت 3٫696 كيلو جرام وكمية من مخدر الحشيش وكمية من مخدر الإستروكس وكمية من مخدر الشادو وكمية من مخدر الآيس و660 قرص مخدر.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.