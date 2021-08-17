وزير التعليم: الغش مرض وسنقضي على الدروس الخصوصية

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قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الغش مرض يعكس السعي إلى الحصول على مجموع مرتفع بأي ثمن، مضيفا لن نعاقب الغشاشين فقط بل سنمنع الغش بالأساس.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، أن طلاب الثانوية العامة سيعلمون أن هذه المرحلة أكثر جودة من سابقيها، مشيرًا إلى أن المجاميع الجديدة تتيح للطلاب دخول الكليات التي يرغبون بها، وهذه نقلة كبرى.

وأردف أن نظام التعليم الجديد يعتمد على تعليم الطلاب طريقة التعلم الجيدة، مشيرًا إلى أن أولياء الأمور قد لا يدركون هذا الأمر خلال الوقت الراهن لكن سيدركون حينما يرون أبنائهم متميزين في مراكزهم.

وتابع وزير التربية والتعليم في تصريحاته بقناة صدى البلد، أنه كان ينبغي طرح فكرة كيف يمكن التعلم والتعليم؟ في وقت مبكر، لكنه يحدث الآن، لافتا إلى أن ما حدث في الثانوية العامة محاولة إنقاذ الأجيال التي لم تحصل على نصيب من التعليم الجديد، باعطائهم جرعة من الفكرة.

وتابع وزير التربية والتعليم أن حالة الرغبة في الحصول على نتيجة امتحانات الثانوية العامة قبل موعدها بيوم، شيء ليس له داع، وينبغي التخلي عنه، مشيرًا إلى أن الدولة وفرت جميع مصادر التعليم، لكن الطلاب يفضلون الدروس لأنهم لم يجدوا أحد يعلمهم كيف يحصلون العلم.

واستطرد الدكتور طارق شوقي أن الدراسة لا تقتصر على الكتب الدراسية، لكنها محاولة للبحث والتنقيب عن العلم في مختلف المصادر، مضيفا الطلاب يستسهلون تقديم المعلومة لهم جاهزة من خلال الدروس الخصوصية، لكن عليهم البحث وتعلم كيفية تحصيل العلم عن طريق المحتوى التعليمي للوزارة.

وأشار الوزير إلى أن أولياء الأمور بحاجة إلى زيادة الوعي لأنهم هم الذين يذهبون بأنفسهم إلى الدروس الخصوصية، ويحجزون لأبنائهم، لافتا إلى أنه لا ينبغي الاستسهال والتخلي عن المسؤولية من خلال إرسال الأبناء إلى الدروس.